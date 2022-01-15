KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası'nda eğlence mekanındaki tartışmada silahlar konuştu: 1 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir mekanda çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan tartışmada bir kişi ayağından vuruldu.

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde bir gece kulübünde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam eğlence mekanında eğlenen grup, iddiaya göre yan masadaki grupla tartışmaya başladı. Mekandaki özel güvenlik ekipleri, her iki tarafı da mekandan dışarı çıkardı. Yine iddiaya göre mekandan çıkarılan gruptan bir kişi 15 dakika sonra mekana gelerek silahla ateş etti.

Mekanın camlarına isabet eden mermilerden kimse yara almadan kurtuldu. Bugün saat 15.00 sıralarında mekana tekrar gelen A.B.B., burada çıkan tartışma sonucu M.D., tarafından ayağından vuruldu.

112 acil sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne daha sonra Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.