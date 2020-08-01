Kuşadası'nda sıcaktan bunalan plaja koştu Kuşadası plajlarında bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Kuşadası plajlarında bayram yoğunluğu yaşanıyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Kuşadası'nda plajlar ve su parklarındaki kalabalık dikkat çekti.

4 günlük bayram tatili için Kuşadası'nı tercih eden tatilciler 40 dereceyi bulan sıcak havada serinlemek için plaj ve su parklarını doldurdu. Deniz suyu sıcaklığının 27 dereceye, nem oranın ise yüzde 50'ye ulaştığı Kuşadası'nda dünyaca ünlü Kadınlar Plajı başta olmak üzere Milli Park, Sevgi Plajı, Kuştur Plajı ile halk plajları ve siteler bölgesindeki plajlar yerli ve yabancı turist akınına uğradı. Deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya yaşayan tatilcilerin bir kısmı da serinlemek için su parklarını tercih etti. Kuşadası'nda tatilcilerin en çok ilgi gösterdiği yerlerin başında gelen dünyaca ünlü Kadınlar Plajı'nda ise korona virüs tedbirlerine rağmen adeta insan seli oluştu. - AYDIN

Kaynak: İHA