Kuşadası'nda sıcak havanın etkisiyle plajlarda yoğunluk yaşanıyor
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Kuşadası'nda sıcak havanın etkisiyle plajlarda yoğunluk yaşanıyor

Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun - Haberler | Kültür Sanat

Ege'nin önde gelen turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde vatandaşlar ve turistler, sıcak havanın etkisiyle plajları doldurdu.

Ege'nin önde gelen turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde vatandaşlar ve turistler, sıcak havanın etkisiyle plajları doldurdu.

Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü ilçede sabahtan itibaren Kadınlar Denizi, Sevgi ve Kuştur plajlarında hareketlilik yaşandı.

Plajların önemli ölçüde dolduğu ilçede, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı da tatilcilerin uğrak noktası oldu.

Kuşadası'nda sıcak havanın etkisiyle plajlarda yoğunluk yaşanıyor
Kuşadası'nda sıcak havanın etkisiyle plajlarda yoğunluk yaşanıyor
Kuşadası'nda sıcak havanın etkisiyle plajlarda yoğunluk yaşanıyor
Kuşadası'nda sıcak havanın etkisiyle plajlarda yoğunluk yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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