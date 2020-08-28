Kuşadası'nda sıcak havadan bunalan soluğu plajda aldı
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Kuşadası'nda sıcak havadan bunalan soluğu plajda aldı

Kuşadası'nda sıcak havadan bunalan soluğu plajda aldıAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte kentte yaşayanlar ile yerli ve yabancı turistler serinlemek için çareyi plajlara gitmekte buldu.

Kuşadası'nda sıcak havadan bunalan soluğu plajda aldı
28.08.2020 17:18 | Son Güncelleme: 28.08.2020 17:18

Kuşadası'nda sıcak havadan bunalan soluğu plajda aldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte kentte yaşayanlar ile yerli ve yabancı turistler serinlemek için çareyi plajlara gitmekte buldu.Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda 36 dereceyi aşan sıcaklardan bunalan vatandaşlar ile turistler soluğu deniz kıyısında aldı. Deniz suyu sıcaklığının 26 derece olarak ölçüldüğü ilçede plajların birçoğunda yoğunluk yaşandı. Serinlemek isteyenlerin en çok tercih ettiği yerler ise kentin mavi bayrağa sahip dünyaca ünlü Kadınlar Denizi, Sevgi Plajı ve Kuştur Halk Plajı oldu. Kavurucu sıcaktan bunalanlar, çocuklarıyla gün boyu denize girdi. Bazı tatilciler ise su sporları yaparak denizin keyfinin çıkardı. Plaja koşan tatilciler deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya yaşadı. Havuz başları da serinlemek isteyen tatilcilerle doldu. Günlük işleri için dışarı çıkmak zorunda kalanların ise serinlemek ve dinlenmek için ağaç gölgelerinin altında oturdukları görüldü. İlçede mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların 3 gün daha süreceği, ardından normale döneceği belirtildi.'KUŞADASI ÇOK GÜZEL BİR TATİL KENTİ'

Tatilini geçirmek için Antalya'dan sonra Kuşadası'na geldiğini belirten 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Recep Bilgin, "Bugün Kuşadası'nda hava çok sıcak olduğu için arkadaşlarımla denize gelerek serinlemek istedik. Bir hafta daha burada kaldıktan sonra İstanbul'a döneceğiz. Kuşadası denizi, doğası ve tarihi dokusuyla çok güzel bir tatil kenti. Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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