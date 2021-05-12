-Kuşadası'nda şehitlikler boş kalmadı
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-Kuşadası'nda şehitlikler boş kalmadı

İhlas Haber Ajansı / EKREM KESER - Haberler | Yerel

-Kuşadası'nda şehitlikler boş kalmadı İçişleri Bakanlığı, şehit ailelerinin arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını bildirmesinin ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şehit aileleri ve yakınları arife...

-Kuşadası'nda şehitlikler boş kalmadı

AYDIN - İçişleri Bakanlığı, şehit ailelerinin arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını bildirmesinin ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şehit aileleri ve yakınları arife günü mezarlıkları ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" ülkemizin bütünlüğü" ve "milletimizin birliği" için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerin aileleri için dini bayramlar vesilesiyle gerçekleştirdikleri şehitlik ziyaretlerinin özel zamanlar olduğu belirtilmişti. Devlet olmanın temel sorumluluğu şehit ailelerinin bu haklı taleplerine, salgınla mücadele tedbirlerini de göz önünde bulundurarak karşılık vermek ve onların gönül rahatlığıyla şehitleriyle buluşmalarını sağlamak olduğu aktarılmıştı. Kuşadası'nda da kısıtlamadan muaf tutulan şehit aileleri ve yakınları, mezarlıkları ziyaret ederek, şehit mezarlarına çiçek bıraktı. Ziyaretlerin bayramın birinci gününde de süreceği öğrenildi.

-Kuşadası'nda şehitlikler boş kalmadı
-Kuşadası'nda şehitlikler boş kalmadı
-Kuşadası'nda şehitlikler boş kalmadı
-Kuşadası'nda şehitlikler boş kalmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM KESER

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