Kuşadası'nda saldırıya uğrayan kadın banka müdürü konuştu Kuşadası'nda saldırıya uğrayan kadın banka müdürü konuştu -"Bana yapılan saldırının sonuna kadar takipçisi olacağım, peşini bırakmayacağım" Kuşadası'nda önceki sabah saatlerinde sokak ortasında taciz edilip saldırıya uğrayan 40 yaşındaki banka müdürü Pelin Y.

Kuşadası'nda saldırıya uğrayan kadın banka müdürü konuştu

-"Bana yapılan saldırının sonuna kadar takipçisi olacağım, peşini bırakmayacağım"

AYDIN - Kuşadası'nda önceki sabah saatlerinde sokak ortasında taciz edilip saldırıya uğrayan 40 yaşındaki banka müdürü Pelin Y., "Bana yapılan saldırının sonuna kadar takipçisi olacağım, peşini bırakmayacağım" dedi.

Kuşadası'nı ayağa kaldıran olay önceki gün sabah saat 09.00 sıralarında turistik işyerleriyle ünlü Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobilini park edip, müdür olarak çalıştığı bankaya gitmek isteyen 40 yaşındaki Pelin Y., daha önce cinsel taciz suçundan sabıkası bulunan Serdar Günay'ı saldırısına uğrayıp, hem darp hem de taciz edildi. Kadının çığlıkları üzerine paniğe kapılan saldırgan olay yerinden kaçarken, taciz ve saldırı anları ise saniye saniye çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşananların ardından harekete geçen Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Kimliği tespit edilen sabıkalı Serdar Günay, aynı gece saklandığı evde yakalandı. Benzer suçlardan poliste 13 ayrı suç kaydı bulunan saldırgan polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, Söke Cezaevi'ne gönderildi.

Kuşadası'nı ayağa kaldıran saldırının ardından Kuşadası'ndaki kadın dernekleri eylem kararı alırken, saldırıya uğrayan, yüzünde ve boynunda morluklar oluşan kadın banka müdürü Pelin Y. Hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Evinde dinlenen Pelin Y. Yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Olay anını yaşayan ve konuşurken zaman zaman gözleri dolan Pelin Y., " Sabah aracımı park ettikten sonra her zaman gittiğim yoldan iş yerimee gitmek için yürüdüğüm sırada arkamdan bir ses duydum. Birinin hızlı adımlarla bana yaklaştığını hissettim. Yüzümü döndüğüm anda Serdar Günay, eliyle ağzımı kapatıp, bana vurdu. Aynı zamanda taciz etti. Bu kişiyi kesinlikle tanımıyorum. Kendisinden şikayetçiyim. Bu saldırının sonuna kadar takipçisi olacağım ve peşini bırakmayacağım. Bu olayda en çok üzüldüğüm konu bana saldırı yapıldığı noktaya 20 metre mesafede bir simitçi vardı ve bana saldırı yapıldığını görmesine rağmen ne polisi aradı ne de saldırgana müdahale etti. Simitçinin bu tavrını da kınıyorum " dedi.

Kaynak: İHA