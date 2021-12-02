Kuşadası'nda sahte plakayla yakalanan sürücüye 6 bin 687 lira ceza - Haberler
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Kuşadası'nda sahte plakayla yakalanan sürücüye 6 bin 687 lira ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kuşadası'nda sahte plakayla yakalanan sürücüye 6 bin 687 lira ceza

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahte plaka ile yakalanan motosiklet sürücüsüne 6 bin 687 lira cezai işlem uygulandı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahte plaka ile yakalanan motosiklet sürücüsüne 6 bin 687 lira cezai işlem uygulandı.

Olay saat 17: 30 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 AEE 781 plakalı G.G. yönetimindeki motosiklet seyir halindeyken polis ekiplerinin şüphelenmesiyle durduruldu. Ekiplerin yapmış olduğu sorgulamada plakanın sahte olduğu ve trafik kayıtlarında böyle bir aracın olmadığı ortaya çıktı. Ekipler, motosikletin şase numarasından yaptığı kontrollerde gerçek plakanın 09 AFY 401 olduğunu tespit etti. Sürücü G.G.'ye "Resmi Evrakta Sahtecilik yapmaktan" dolayı 6 bin 687 lira cezai işlem uygulandı.

Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü gerekli yasal işlemler için emniyete götürüldü. - AYDIN

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