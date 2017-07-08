Kuşadası'nda sahte marka operasyonunda olaylar çıktı

Esnaf kepenk kapatıp, yürümek istedi, 2 kişi darp edildi, 3 kişi gözaltına alındı

Yaklaşık 1,5 saat süren olayları esnafla görüşen Kuşadası Emniyet Müdürü durdurdu



AYDIN - Ünlü giyim firmalarının avukatlarının Kuşadası'da yaptığı sahte marka operasyonu sırasında olaylar çıktı. Çok sayıda esnaf kepenk kapatıp, yürüyüş yapmak isterken, avukatlar bir AVM'ye sığındı, 2 kişi darp edildi. Polis 3 kişiyi gözaltına aldı. Olaylar, esnafla birebir görüşen Kuşadası Emniyet Müdürü'nün girişimiyle durduruldu.

Edinilen bilgiye göre, mahkemeden karar alan ünlü markaların avukatları Kuşadası'nın turistik çarşılarındaki sahte markalı imitasyon ürün satan işyerlerine denetim yapmak için polis ve icra memurlarıyla birlikte Kuşadası çarşılarında çalışma başlattı. Özellikle Kaleiçi, Barbaros Bulvarı ve Kervansaray etrafında yoğunlaşan denetimlerde mahkeme kararları doğrultusunda bazı işyerleri mühürlenmek istendi. Bu sırada olaylar çıktı. Avukatlara tepki gösteren ve tartışan esnaf kepenk kapatıp yürüyüş yapmak istedi. Çıkan tartışmada ünlü firmaların avukatları Kahramanlar Caddesi üzerindeki bir AVM'ye sığındı. Kalabalık esnafın da avukatların arkasından AVM'ye girmek istemesi üzerine polisle esnaf arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada iki kişi darp edilirken, bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi ve 3 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası çarşılarında esnafın büyük bölümünün kepenk kapatmasına yol açan olayların büyümesi üzerine bölgeye giden Kuşadası Emniyet Müdürü Özgür Batçıoğlu, esnafı sakinleştirip, olayları yatıştırmak için büyük çaba sarf etti. Esnafla toplantı yapan ve ortada bir mahkeme kararı bulunduğunu kaydeden Emniyet Müdürü Özgür Batçıoğlu, esnafın haklarını korumak için görüşmeler yapacağı sözü verdi. Emniyet Müdürü Batçıoğlu'nun konuşmalarından ikna olan esnafın sakinleşmesi üzerine olaylar yatıştı.