Kuşadası'nda sahipsiz araç yandı

19.12.2019 09:15 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:20

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Yaylaköy Mahallesi, civarında yola terk edilen sahipsiz lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü.



Yangın, yayla köy mahallesi Anayol kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ana yola terk edilen 35 AN 6386 lüks otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyük şehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yanan otomobil söndürüldü. Hurdaya dönem otomobilin Soğutma işlemlerinin ardından polis sahipsiz otomobil ile ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA