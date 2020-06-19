Kuşadası'nda sahilde bulunan 2 sığınmacı, Yunan tarafında botlarının alındığını öne sürdü
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Kuşadası'nda sahilde bulunan 2 sığınmacı, Yunan tarafında botlarının alındığını öne sürdü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahilde bulunan 2 sığınmacı, Yunan kara sularında botlarının alındığını, suya atıldıklarını ve ilçeye yüzerek döndüklerini iddia etti.

Kuşadası'nda sahilde bulunan 2 sığınmacı, Yunan tarafında botlarının alındığını öne sürdü
19.06.2020 12:41 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:14

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahilde bulunan 2 sığınmacı, Yunan kara sularında botlarının alındığını, suya atıldıklarını ve ilçeye yüzerek döndüklerini iddia etti.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda devriye görevini sürdüren jandarma, ziyaretçilere kapalı olan Dipburun mevkisinde 2 kişiyi fark etti.

Bölgeye giden ekipler, Suriye uyruklu olduğu belirlenen kişileri karakola götürdü.

Sığınmacılar, ifadelerinde, Sisam Adası'na gitmek için lastik botla açıldıklarını, Türk kara sularını geçtikten sonra Yunan sahil güvenlik unsurlarınca durdurularak botlarının alındığını ve denize atıldıklarını ileri sürdü.

İfadelerinin ardından sığınmacılar işlemler için Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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