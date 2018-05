Kuşadası'nda 'Sağlık Turizminin Geliştirilmesi' Paneli Düzenlendi

Kuşadası'nda gerçekleştirilen 8. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi kapsamında "Aydın ve Kuşadası Bölgesinde Sağlık Turizminin Geliştirilmesi" konulu panel düzenlendi.

Türkiye Sağlık Turizmi Derneği tarafından düzenlenen panelin moderatörlüğünü Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Demirağ yaptı.

Amara Sealight Elite Hotel'de düzenlenen panele konuşmacı olarak Belediye Başkanı Kayalı'nın yanı sıra Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Aydın İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz ve Aydın Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz katıldı.

Panelde ilk sunumu yapan Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bozçelik müdürlüğünün Aydın ili genelinde yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi vererek sağlık turizminde yaşlı ve engellilere yönelik çalışmaları aktardı. Bozçelik'in ardından konuşan Aydın İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz, Aydın ve ilçelerinin sağlık turizmi yapmaya elverişli olduğunu belirterek bakanlık olarak bu alandaki olumlu tüm çalışmaları desteklediklerinin altını çizdi. Aydın Kültür ve Turizm Müdürü Yılmaz ise Aydın ilinde özellikle Kuşadası'nın turizmin her alanına uygun bir alt yapısı olduğunu belirterek gelecek yıllarda sağlık turizminde önemli gelişmeler yaşanacağını söyledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ise Kuşadası'nda sağlık turizminin medikal alanda gelişebileceğini belirterek "Kuşadası doğal ve kültürel değerleriyle turizmin her alanında faaliyet gösterebilecek bir alt yapıya sahip. Biz Kuşadası Belediyesi olarak bu olanakların farkındayız ve yetkilerimiz dahilinde çalışmalar yürütüyoruz. Kuşadası'nda sağlık turizmi her geçen yıl biraz daha gelişiyor. Bizim bu alanda en önemsediğimiz konu jeotermal kaynaklar kullanılarak yürütülen termal turizm. Davutlar Mahallesi'nde kullanım hakkı bize ait olan bir jeotermal kuyumuz var. Yakın zamanda bu kuyunun faaliyetlerini geliştireceğiz. Biz Kuşadası Belediyesi olarak Kuşadası turizmine fayda sağlayacak her türlü çalışmaya destek olmaya hazırız" dedi. - AYDIN