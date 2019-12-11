Kuşadası'nda sağanak yağmur etkili oldu
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Kuşadası'nda sağanak yağmur etkili oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış, Kuşadası'nda yaşamı olumsuz etkiledi.

11.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:36
Kuşadası'nda sağanak yağmur etkili oldu

'ın ilçesinde, öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış, Kuşadası'nda yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı yollar kapanırken, cadde ve sokaklar göle döndü.


Kuşadası'nda öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağmur, Kuşadası ile önünde yolun karşılıklı bölümleri göle çevirdi. Otogar Kavşağı, zaman zaman aksamalara neden oldu bazı araçlar yolda kaldı, yolda kalan araçlara Aydın Büyük şehir Belediyesi itfaiye ekipleri yardım etti. - AYDIN

Kaynak: İHA
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