Kuşadası'nda sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağış dolayısıyla trafikte aksamalar yaşandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağış dolayısıyla trafikte aksamalar yaşandı.
İlçede öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak dolayısıyla Otogar, Köprülü Kavşak ve Ticaret Odası mevkilerinde yollarda su birikintileri oluştu.
Ticareti Odası önünde yabancı bir otomobil mahsur kaldı.
Araç, bölgeye yönlendirilen itfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
Sağanak etkisini yitirirken bölgeye aralıklarla yağmur yağıyor.