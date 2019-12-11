Kuşadası'nda sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Kuşadası'nda sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağış dolayısıyla trafikte aksamalar yaşandı.

11.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:44
Kuşadası'nda sağanak hayatı olumsuz etkiledi

'ın ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağış dolayısıyla trafikte aksamalar yaşandı.

İlçede öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak dolayısıyla Otogar, Kavşak ve Ticaret Odası mevkilerinde yollarda su birikintileri oluştu.

Ticareti Odası önünde yabancı bir otomobil mahsur kaldı.

Araç, bölgeye yönlendirilen itfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Sağanak etkisini yitirirken bölgeye aralıklarla yağmur yağıyor.

Kaynak: AA
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