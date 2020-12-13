Kuşadası'nda sağanak etkili oluyor
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Kuşadası'nda sağanak etkili oluyor

13.12.2020 09:13 | Son Güncelleme: 13.12.2020 09:16
Kuşadası'nda sağanak etkili oluyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Aralıklarla etkisini artıran sağanak nedeniyle otogar ile Kuşadası Ticaret Odası binası arasında kalan yolda su birikintileri oluştu, bazı araçlar mahsur kaldı.

Sağanak nedeniyle yıkılan bir ağaç, Hacıfeyzullah Mahallesi Kır Sokakta müstakil evin çatısına devrildi. Ekipler ağacın kaldırılması için çalışma yürüttü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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