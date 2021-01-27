Kuşadası'nda sağanak etkili oldu

Aydın'ın Kuşadası'nda etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Aydın'ın Kuşadası'nda etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinden itibaren yer yer etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezinde bu birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Fırtınadan dolayı açılamayan balıkçı barınağındaki tekneler ise yat limanına demirledi.

Bu arada yağmurun sürüklediği çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun