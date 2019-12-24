Kuşadası'nda sağanak, denizin rengini değiştirdi
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Kuşadası'nda sağanak, denizin rengini değiştirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanağın etkisiyle deniz renk değiştirdi.

24.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:38
Kuşadası'nda sağanak, denizin rengini değiştirdi

'ın ilçesinde etkili olan sağanağın etkisiyle deniz renk değiştirdi.

İlçede öğleden sonra sağanak dolayısıyla bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Çevre yolu, Süleyman Demirel Bulvarı, Güvercinada Caddesi, , Kahramanlar Caddesi'nde yoğun su birikintisinden dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı.

Öte yandan kent merkezindeki sahil şeridinde yağmurun sürüklediği çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.

Kaynak: AA
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