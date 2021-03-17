AYDIN Kuşadası'nda Rusya sevinci
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AYDIN Kuşadası'nda Rusya sevinci

17.03.2021 17:50 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:07

Kuşadası'nda Rusya sevinciRUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yurt dışında tatil yapmak isteyen vatandaşlarına kısıtlama getirmeyeceğini duyurması, Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda sevinçle karşılandı.

Kuşadası'nda Rusya sevinci

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yurt dışında tatil yapmak isteyen vatandaşlarına kısıtlama getirmeyeceğini duyurması, Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda sevinçle karşılandı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Yapılan açıklama ülkemize ve Kuşadası'na Rusya'dan gelecek turist sayısını artıracaktır" dedi. Günel, Moskova'da düzenlenen turizm fuarına katıldıklarını ve Rus halkının Kuşadası'na ilgisinden mutlu olduklarını da söyledi.

Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren turizmcilere Rusya'dan müjdeli haber geldi. Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin, yaz döneminde yurt dışında tatil yapmak isteyen vatandaşlarına kısıtlama getirmeyeceğini duyurdu. Putin'in yaptığı açıklama, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda sevinçle karşılandı.

'RUS TURİST SAYISI ARTACAK'

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapılan açıklama, ülkemize ve Kuşadası'na Rusya'dan gelen turist sayısını artıracaktır. Pandemi nedeniyle zor günler geçiren turizmcilerimizi bu vesileyle rahatlayacaktır. Bir yandan turizmcilerimizle iş birliği içerisinde tanıtım faaliyetlerimizi sürdürürken bir yandan da kentimizi pandemi tedbirlerinin en üst seviyede alındığı 'güvenli turizm bölgesi' haline getirmek için çalışıyoruz" dedi.

KUŞADASI'NA MOSKOVA'DA YOĞUN İLGİ

Kuşadası Belediyesi bu yıl yurt dışı tanıtım faaliyetlerine Rusya'yı da ekledi. 17-18 Mart tarihleri arasında Rusya'da düzenlenen Moskova Uluslararası Turizm Fuarı'na (MITT) katılan Kuşadası Belediyesi'nin tanıtım standı ziyaretçi akınına uğradığı belirtti.

Kuşadası Belediyesi'nin, 24-26 Mart tarihleri arasında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenecek olan Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı (UITT) ile tanıtım faaliyetlerini sürdüreceği bildirdi.

AYDIN Kuşadası'nda Rusya sevinci
AYDIN Kuşadası'nda Rusya sevinci
AYDIN Kuşadası'nda Rusya sevinci
AYDIN Kuşadası'nda Rusya sevinci
AYDIN Kuşadası'nda Rusya sevinci
AYDIN Kuşadası'nda Rusya sevinci
AYDIN Kuşadası'nda Rusya sevinci
AYDIN Kuşadası'nda Rusya sevinci
AYDIN Kuşadası'nda Rusya sevinci

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER

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