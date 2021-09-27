KUŞADASI'NDA RUS TURİSTLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS YANDI - Haberler
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KUŞADASI'NDA RUS TURİSTLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Rus turistleri taşıyan midibüste yangın çıktı.

KUŞADASI, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Rus turistleri taşıyan midibüste yangın çıktı. Midibüsteki 17 yolcu tahliye edilirken, alevler itfaiye ekipliri tarafından söndürüldü.

Muğla'dan Kuşadası'na 17 kişilik Rus turist kafilesini taşıyan Orhan Develi yönetimindeki 46 VK 323 plakalı midibüsün, bugün saat 12.00 sıralarında, Kuşadası-Söke karayolu üzerinde bulunan Yaylaköy Mahallesi'nin girişinde, seyir halindeyken motor kısmından bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Alevleri fark eden sürücü Develi, midibüsü yol kenarına çekip 17 yolcuyu tahliye etti. Şoför Develi'nin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin midibüsü saran elevlere su sıkarak müdahale etti.

Alevler güçlükle söndürülürken, midibüs kullanılmaz hale geldi.

KUŞADASI'NDA RUS TURİSTLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS YANDI

KUŞADASI'NDA RUS TURİSTLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS YANDI

KUŞADASI'NDA RUS TURİSTLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS YANDI

KUŞADASI'NDA RUS TURİSTLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS YANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kuşadası'nda Rus turistleri taşıyan midibüs alev alev yandı

Kuşadası'nda Rus turistleri taşıyan midibüs alev alev yandı

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Haber: KUŞADASI'NDA RUS TURİSTLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS YANDI - Haberler
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