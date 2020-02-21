Kuşadası'nda "Rehberler Günü" kutlandı
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Kuşadası'nda "Rehberler Günü" kutlandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Dünya Rehberler Günü kutlandı.

21.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:46
Kuşadası'nda

'ın ilçesinde Dünya Rehberler Günü kutlandı.

Aydın Rehberleri Odası Başkanı Ozan Sayın, Atatürk Kent Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Burada rehberler adına konuşan Celal Küçük, zor ve yıpratıcı koşullarına rağmen mesleklerini üstün bir çabayla yaptıklarını söyledi.

Rehberlerin turizmin başaktörlerinden biri olduğunu dile getiren Küçük, "Hak ettiğimiz günlere mutlaka ulaşacağımız düşünüyorum. Bunun için birlik ve beraberlikle güzide mesleğimize sahip çıkmalıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA
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