Kuşadası'nda Ramazan Bayramı arifesinde gıda denetimi yapıldı

Kuşadası Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi kent genelinde faaliyet gösteren pastane ve tatlı imalathanelerinde detaylı bir gıda denetimi gerçekleştirdi.

Kuşadası Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi kent genelinde faaliyet gösteren pastane ve tatlı imalathanelerinde detaylı bir gıda denetimi gerçekleştirdi. Pandemi süresince özellikle gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerin denetimlerini artıran Kuşadası Belediyesi halk sağlığı konusunda taviz vermiyor.

Kuşadası Belediyesi, vatandaşların hijyenik ve sağlıklı gıdaya ulaşması için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan Bayramı öncesinde kent genelindeki tatlı üretimi yapan imalathanelerde detaylı hijyen ve gıda güvenliği denetimi yapıldı. Denetimde, işletmelerin imalathane bölümlerinin, un depolarının ve üretim malzemelerinin gıda ve halk sağlığı açısından kurallara uygunluğu kontrol edildi. Ayrıca, çalışanların kişisel hijyen kurallarına uyup uymadığına bakıldı. Üretilen ürünlerden analiz için numune alınırken, zabıta ekipleri son tüketim tarihi geçmiş, etiket bilgileri tam olmayan ve saklama koşullarına uygun olmayan malzemelere imha edilmek üzere el koydu. Denetimlerin bayram süresince devam edeceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı