Kuşadası'nda polis okullarda denetim yaptı
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Kuşadası'nda polis okullarda denetim yaptı

Kuşadası'nda polis okullarda denetim yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, narkotik ekipleri okul önlerinde uyuşturucu madde kullanımı ve satışını önlemeye yönelik denetim yaptı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, narkotik ekipleri okul önlerinde uyuşturucu madde kullanımı ve satışını önlemeye yönelik denetim yaptı.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçe merkezindeki okulların önünde denetimde bulundu. Uyuşturucu madde satışı ve kullanımını önlemek amacıyla gerçekleştirilen uygulamada şüpheli görülen araçlarda narkotik köpekleri Honaz ve Arthur ile arama yapıldı. Ekipler ayrıca öğrencilere ve velilere uyuşturucu madde kullanımının zararlarını anlatıp, bilgilendirici el broşürleri dağıttı. Denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi. - AYDIN

Kuşadası'nda polis okullarda denetim yaptı
Kuşadası'nda polis okullarda denetim yaptı
Kuşadası'nda polis okullarda denetim yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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