Kuşadası'nda polis aracı kaza yaptı: 2 polis hafif yaralı
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Kuşadası'nda polis aracı kaza yaptı: 2 polis hafif yaralı

Kuşadası'nda polis aracı kaza yaptı: 2 polis hafif yaralı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Devriye gezen polis aracı, minibüsle çarpıştı.

04.06.2020 13:54 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:58

Kuşadası'nda polis aracı kaza yaptı: 2 polis hafif yaralı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Devriye gezen polis aracı, minibüsle çarpıştı. Kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi Boyalık yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. yönetimindeki 09 M 2853 plakalı minibüs, sola dönmek isterken sol şeritte seyir halinde olan polis aracına çarptı. Kazada polis otosunun camlarının patlamasından dolayı 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ekipleri ve Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy geldi. Berksoy, yaralı polislere geçmiş olsun dileyip olay yerinden ayrıldı. Yaralı polisler ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kuşadası'nda polis aracı kaza yaptı: 2 polis hafif yaralı

Kaynak: İHA

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