Kuşadası'nda polis aracı kaza yaptı: 2 polis hafif yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuşadası'nda polis aracı kaza yaptı: 2 polis hafif yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde devriye gezen polis aracı, minibüsle çarpıştı.

Kuşadası'nda polis aracı kaza yaptı: 2 polis hafif yaralı
04.06.2020 13:28 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:31

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde devriye gezen polis aracı, minibüsle çarpıştı. Kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi Boyalık yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. yönetimindeki 09 M 2853 plakalı minibüs, sola dönmek isterken sol şeritte seyir halinde olan polis aracına çarptı. Kazada polis otosunun camlarının patlamasından dolayı 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ekipleri ve Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy geldi. Berksoy, yaralı polislere geçmiş olsun dileyip olay yerinden ayrıldı. Yaralı polisler ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi Haber
Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü Haber
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz? Haber
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti Haber
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla Haber
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı Haber
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı
Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Ebru Polat takipçilerini uyardı: Dost deyip evinize aldığınız insanlar, kocalarınızı elinizden alırlar
Ebru Polat takipçilerini uyardı: Dost deyip evinize aldığınız insanlar, kocalarınızı elinizden alırlar
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit...
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Kılıçdaroğlu, cenazesinde saldırıya uğradığı şehidin babasını makamında ağırladı
Kılıçdaroğlu, cenazesinde saldırıya uğradığı şehidin babasını makamında ağırladı
Son Dakika: Bakan Koca'dan 'Sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü
Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü
Son dakika: Korona tedbirleri genişletiliyor! Servisler, spor salonları ve semt pazarlarında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Son dakika: Korona tedbirleri genişletiliyor! Servisler, spor salonları ve semt pazarlarında hiçbir şey eskisi...
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden 1'i virüs taşıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden...
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
ABD'deki gösterilere destek veren FETÖ'cü Emre Uslu, Türkiye'yi hedef gösterdi
ABD'deki gösterilere destek veren FETÖ'cü Emre Uslu, Türkiye'yi hedef gösterdi
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı
Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı
Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere
Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere
Cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındığı anın videosunu paylaşarak öven kadının 3 yıla kadar hapsi istendi
Cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındığı anın videosunu paylaşarak öven kadının 3 yıla kadar hapsi istendi
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor
Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor
Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Çetin Oktay Murat Kurum Ahmet Tekdal Fahrettin Altun Alparslan Türkeş
Magazin Şeyma Subaşı Haldun Dormen Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Metin Oktay İlhan Cavcav Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Daha Fazla Haziran Beşiktaş Otomobil Galatasaray
Şu an buradasınız: Kuşadası'nda polis aracı kaza yaptı: 2 polis hafif yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 13:31:53. #1.14#
title