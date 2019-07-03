Kuşadası'nda plastik sandalye ve masa kullanımı yasaklandı

Kuşadası Belediye Meclisi'nin 4. toplantısı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Davutlar Hizmet Binası'nda yapıldı. Toplantıda alınan kararların başında ise Kuşadası genelindeki tüm restoran ve kafetelerde plastik sandalye ve masa kullanımının yasaklanması geldi.

Kuşadası Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na Madımak anması ile başlandı. Toplantının açılışında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta meydana gelen katliamda yaşamını yitiren 35 sanatçı ve aydının acısının hala yürekleri yaktığını ifade etti. Başkan Ömer Günel, "26 yıl önce bugün Sivas'ta büyük bir katliam gerçekleşti. Hiçbir suçu olmayan 35 yurttaşımız bir otele kapatılarak diri diri yakıldı. Madımak olayının acısını bugün hala yaşıyoruz. Yattıkları yer ışık olsun" dedi.

Kuşadası Belediye Meclisi'nde ilçe turizmine büyük fayda sağlayacak önemli bir karar alındı. Kaliteli hizmet kapsamında alınan karar ile Kuşadası'ndaki tüm restoran ve kafeteryaların plastik masa ve sandalye kullanması yasaklandı. Plastik masa ve sandalyelerin kentte görsel kirliliğe sebep olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, kararın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından hayata geçirilen "Sıfır Atık" projesine dayandığını kaydetti.

Kuşadası Belediyesi logosu Kuşadası Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda alınan bir kararla değişti. Başkan Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi'nin uzun süredir kullanılan logosunu çağa daha uyumlu bir logoyla değiştirmeye karar verdiklerini belirtti. Günümüzde kurumsal kimliğin önemine dikkat çeken Başkan Ömer Günel,"Uzun yıllardır kullanılan Kuşadası Belediyesi logosunu çağa daha uyumlu bir logoyla değiştirmenin doğru bir karar olduğunu düşündük. Yeni logonun bize hiç maddi külfeti olmadığı gibi ilçemizin tanıtımına fayda sağlayacaktır" dedi.

Geçtiğimiz aylarda Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 1/5000'lik plana alınan Uydukent projesinin 1/1000'lik plana alınması konusu Kuşadası Belediye Meclisi'nde onaylandı. Uydukent Toplu Konut Projesi'nin yeniden 1/1000'lik plana alınması sayesinde kooperatif üyeleri yapı kayıt belgelerini alabilecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Uydukent sakinlerinin yapılacak olan düzenleme sayesinde rahat bir nefes alacaklarını belirterek "Uydukent ilçemizin en önemli sorunlarından biriydi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Uydukent'i yeniden 1/5000'lik plana almasıyla birlikte biz de bölgede çalışmalarımızı sıklaştırdık. Bugün çalışmalarımızın sonucu olarak Uydukent'i 1/1000'lik plana alma kararını aldık. Uydukent ilçemizin kanayan yaralarından biriydi. Kanayan yara iyileşiyor" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Yılancı Burnu mevkiinde başlatılan çalışmalarla ilgili yapılan spekülasyonlara Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel nokta koydu.

Kuşadası Belediye Meclisi'nde bir açıklama yapan Başkan Ömer Günel, "Alanda yapılan çalışma tamamıyla Kültür Varlıkları Kurulu'nun almış olduğu yıkım kararının uygulanması ve alanın temizlenmesine yönelik bir çalışma. Orada bir arkadaşımızın proje yapma niyeti oluşmuş ancak Kültür Varlıkları Kurulu'yla görüşerek hangi düzende ve nasıl bir proje yapılabileceği noktasında değerlendirme yapmış, Kültür Varlıkları Kurulu'nun yönlendirdiği noktada çalışmasını başlatmıştır. Orada fiziksel dengede değişim yok. Arkadaşımızın da projesini bu sene için askıya aldığını öğrendik. O bölgede idari işlem uygulanacak bir durum söz konusu olmadı" ifadelerini kullandı.

Bu arada, Meclis toplantısında, AK Parti Grubu'nun işten çıkarmalarla ilgili olarak vermiş olduğu önergeyi de yanıtlayan Başkan Ömer Günel, "Bugüne kadar dört kişiyi çıkarttık. Biri her iki belediye şirketinden de maaş alıyordu. Biri sözleşmesinde yer alan eğitim durumuna uymuyordu. Diğer ikisi ise belediye başkanlığı makamına hakaret etmekle beraber iş yerine gelmeme konusunda direniyordu. Bu kişiler dışında hiçbir çalışanımızın işine son vermiş değiliz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA