Kuşadası'nda plajda kronavirüs denetimi
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Kuşadası'nda plajda kronavirüs denetimi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgeyle, ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' Kuşadası'nda da başladı.

Kuşadası'nda plajda kronavirüs denetimi
06.08.2020 15:59 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:22

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgeyle, ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' Kuşadası'nda da başladı. Uygulama kapsamında ilk olarak kentin plajları denetlendi. Polis ve zabıta ekipleri, kumsalda maskesiz güneşlenenleri maskelerini takmaları konusunda uyardı.

Türkiye genelinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek için İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle gerçekleştirilen Türkiye Güven Huzur Uygulaması, Kuşadası'nda da başladı. Uygulama kapsamında ilk olarak kentin plajları denetlendi. Denetime; Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Tibet Özer, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile polis, jandarma ve zabıta ekipleri katıldı.

'DENİZDEN YENİ ÇIKTIK'Uygulamada, polis ve zabıta ekipleri tarafından Kadınlar Denizi Plajı ile Kuştur Halk Plajı'ndaki şezlongların sosyal mesafe kuralına göre yerleştirilip yerleştirilmediği kontrol edildi. Ayrıca denize girmek ve güneşlenmek için gelen tatilcilerin maske takıp takmadıklarına bakıldı. Maskesi olmayanlar takmaları yönünde uyarıldı. Kontrol sırasında polis, zabıta ekipleri ve vatandaşlar arasında bazı ilginç diyaloglar da yaşandı. Polis ekiplerinin maskelerini takmaları yönünde uyarıda bulunduğu bazı vatandaşlar polise "Maskemiz yanımızda. Ancak denizden yeni çıktık. Birazdan maskemizi takacağız" diye cevap verdi.'KİBARCA UYARALIM'

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ise denetimden sonra yaptığı açıklamada amaçlarının insanlar arasında huzursuzluk yaratmak olmadığını söyledi. Toplumda bazı vatandaşların bütün uyarılara rağmen hijyen ve korunma tedbirlerine uymadığını belirten Kaymakam Yücel, "Bu nedenle kamu görevlileri ile belediye yetkililerinin insanlarımızı kibarca uyarması gerekiyor. İçişleri Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda denetimlerimiz ara ara devam edecek" dedi.


Kaynak: DHA

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