Kuşadası'nda pazar yerleri açık alana taşındı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kuşadası'nda pazar yerleri açık alana taşındı - Haberler
Çin Halk Cumhuriyeti, Kuşadası Belediyesi, Wuhan, Güncel

Kuşadası'nda pazar yerleri açık alana taşındı

Kuşadası Belediyesi, Korona virüs salgınına karşı başlattığı mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

29.03.2020 19:51 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:52
Kuşadası'nda pazar yerleri açık alana taşındı

Kuşadası Belediyesi, Korona virüs salgınına karşı başlattığı mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

Kentte yaşayan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını faturalarıyla birlikte evlerine kadar götüren ve düzenli olarak dezenfekte çalışması yürüten Kuşadası Belediyesi, ilçedeki pazar yerleriyle ilgili de düzenleme yaptı.

Kuşadası Belediyesi, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünya genelinde 20 bine yakın kişinin ölümüne sebep olan Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı yeni tedbirler almaya devam ediyor. Bu kapsamda ilçedeki pazar yerleriyle ilgili düzenlemeye gidildi. Düzenleme ile kent merkezinde her hafta Salı ve Cuma günleri kurulan halk pazarları, Türkmen Mahallesi Gençlik Caddesi'ndeki Kuşadası Belediyesi'ne ait açık otopark alanına taşındı. Pazar günleri Davutlar'da kurulan pazar ise mahallede bulunan belediye hizmet binasının bir arka sokağına taşındı. Tezgahlar, halk sağlığını korumak adına 3'er metre arayla kurulacak. Belediye ekipleri tarafından esnafa maske ve eldiven dağıtılacak.

Sosyal Belediyecilik alanında geliştirdiği projelerle takdir toplayan Kuşadası Belediyesi, Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşları da unutmadı. Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla harekete geçen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, her gün yaklaşık 250 hanenin kapısını çalarak sıcak çorba dağıtmaya başladı. Projenin salgın bitene kadar süreceğini belirten Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsnü Yalçın, çorba ikramından faydalanmak isteyen risk gurubundaki kişilerin kendileriyle iletişime geçmesi gerektiğini söyledi.

Kuşadası Belediyesi, Korona virüs nedeniyle kent genelinde başlattığı dezenfektasyon çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Düzenli olarak cadde ve sokakları 80 derece sıcaklıktaki özel bir solüsyonla yıkayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kullanımına açık alan ve binaları periyodik olarak dezenfekte ediyor. Salgın hastalığa karşı kentin 15 noktasına halkın kullanması için dezenfektan aparatları yerleştirildi. 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan kişilere eldiven ve maske dağıtıldı. Zabıta ekipleri de ekmek fırını, manav ve market gibi işletmeleri düzenli olarak denetliyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyona tırmanıyor Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyona tırmanıyor
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte 756 can kaybı daha Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte 756 can kaybı daha
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 131'e yükseldi! Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 131'e yükseldi!
İBB, bu kare için 'provokasyon' dedi, istatistikleri paylaştı Haberler
İBB, bu kare için "provokasyon" dedi, istatistikleri paylaştı
Çin, koronavirüs salgınını kontrol altına aldı Haberler
Çin, koronavirüs salgınını kontrol altına aldı
Umrecilerin bazılarında koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Haberler
Umrecilerin bazılarında koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
THY'nin salgın tedbirleri kapsamında yapacağı iç hat seferleri belli oldu
THY'nin salgın tedbirleri kapsamında yapacağı iç hat seferleri belli oldu
İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti
İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti
Avcılar'da yeni evli çift, salgın uyarılarını dinlemedi yakınlarıyla halay çekti
Avcılar'da yeni evli çift, salgın uyarılarını dinlemedi yakınlarıyla halay çekti
Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı'na koronavirüs mesajı yolladı
Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı'na koronavirüs mesajı yolladı
Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek
Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek
Son Dakika: Merkez Bankası: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak
Son Dakika: Merkez Bankası: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak
Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi
Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi
İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor
İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor
İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı
İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı
Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi
Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
MHP'li vekil AK Parti'nin virüsle mücadele için çöp ithalatını sonlandırmasını istedi
MHP'li vekil AK Parti'nin virüsle mücadele için çöp ithalatını sonlandırmasını istedi
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü
Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı
Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında...
Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti
Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti
Son dakika: 5 ilimize bağlı 9 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Son dakika: 5 ilimize bağlı 9 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Çankırı'da bir köy koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı karantina altına alındı
Çankırı'da bir köy koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı karantina altına alındı
Otobüs şoförleri koronavirüs salgını sebebiyle 64 yaşındaki amcayı araca almadı
Otobüs şoförleri koronavirüs salgını sebebiyle 64 yaşındaki amcayı araca almadı
İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı
İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı
Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı
Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Zekeriya Birkan Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilek Yaman Muhterem Nur Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Tamer Tuna Basketbolcu Sergen Yalçın Malcolm Thomas Milli Basketbolcu
Daha Fazla Mart Wuhan İtalya Otobüs
Şu an buradasınız: Kuşadası'nda pazar yerleri açık alana taşındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 20:10:51. #1.15#
title