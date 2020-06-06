Kuşadası'nda Pazar günü 5 saat elektrik kesilecek Kuşadası'nda 7 Haziran Pazar günü 5 saat süreyle programlı elektrik kesintisi yapılacak.

Kuşadası'nda 7 Haziran Pazar günü 5 saat süreyle programlı elektrik kesintisi yapılacak.

ADM EDAŞ Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 7 Haziran Pazar günü sabah 05.00 ile 10.00 saatleri arasında Kuşadası merkezinde genel bakım çalışması yapılacağından, Kuşadası şehir merkezindeki tüm mahalleler ile özel trafolu müşterilerde 5 saat süreyle elektrik kesintisine gidileceği duyuruldu. - AYDIN

Kaynak: İHA