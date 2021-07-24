Kuşadası'nda patlayan kanalizasyonun suyu denize döküldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuşadası'nda patlayan kanalizasyonun suyu denize döküldü

Kuşadası'nda patlayan kanalizasyonun suyu denize döküldü
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kanalizasyon borusunun patlamasıyla yağmur suyu tahliye hattından denize boşalan atık sular, belediye ekiplerinin çalışması sonucu durduruldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kanalizasyon borusunun patlamasıyla yağmur suyu tahliye hattından denize boşalan atık sular, belediye ekiplerinin çalışması sonucu durduruldu.

Alınan bilgiye göre, Karova Mahallesi'nden geçen kanalizasyon borusu patladı. Buradaki atık sular, yağmur suyu tahliye hattından bir müddet denize döküldü.

Mahallelinin haber vermesiyle bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.

Bölgedeki arıza, ekiplerin çalışması sonucu giderildi.

Öte yandan Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Kuşadası sahil siteleri bölgesinde bayram tatili nedeniyle 1 milyona ulaşan nüfus yoğunluğunun yarattığı aşırı tüketim sebebiyle bir noktada yaşanan iletim hattı arızasına genel müdürlüğümüzün tüm ekipleriyle hızlıca müdahale edilerek oluşan arıza giderilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır
Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ömer Çelik Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Seda Bakan Düm Tek Tek Şeyma Subaşı Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Balotelli Mehmet Topal Sergen Yalçın Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuşadası'nda patlayan kanalizasyonun suyu denize döküldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 23:25:53. #1.16#

title