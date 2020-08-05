Kuşadası'nda otopark alanları yüzde 45 arttırılacak Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde kentin ana arterlerinde yaşanan trafik sorununu çözmek amacıyla yaşama geçirilen "Trafik Sakinleştirme Projesi " uygulaması kapsamında otopark alanları ilk etapta yüzde 25 oranında arttı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde kentin ana arterlerinde yaşanan trafik sorununu çözmek amacıyla yaşama geçirilen "Trafik Sakinleştirme Projesi " uygulaması kapsamında otopark alanları ilk etapta yüzde 25 oranında arttı. 5'inci etabına geçilen uygulamanın tamamlanması ile bu oran yüzde 45'e yükselecek.

Kuşadası'nda yaşama geçirilen Trafik Sakinleştirme Projesi, kent içi trafiği rahatlatmasının ve yaya yollarını genişletmesinin yanı sıra otopark alanlarını da arttırdı. 6 etaptan oluşan ve 5'inci etabına geçilen proje, halihazırda Kuşadası'na yüzde 25 oranında ilave otopark alanı kazandırırken projenin tamamlanması ile bu oran yüzde 45 oranına ulaşacak. Proje ile Atatürk Bulvarı üzerinde çift taraflı olarak bulunan 450 araçlık otopark alanı kara tarafında tek taraflı olmak üzere 363'e düşerken Candan Tarhan Bulvarı üzerinde bulunan 341 araçlık otopark alanı 1281'e yükselecek. Projenin tamamlanması ile kente 511 ilave otopark alanı kazandırılacak ve iki cadde üzerinde toplam 1644 adet otopark yer alacak.

Atatürk Bulvarı'nda bulunan otopark alanlarını yüzde 24 oranında azaltırken Candan Tarhan Caddesi'nde bulunan otopark alanlarını yüzde 92 oranında arttırmayı amaçlayan proje ile uzun vadede kent merkezinin bireysel araçlardan arındırılarak yaya ve bisikletliler için konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Öte yandan otopark sayısını yüzde 45 oranında arttıracak olan proje, kentin en çok otopark ihtiyacı olan bölgesinde ciddi bir iyileşme sağlayacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, tek yön uygulaması olarak anılan Trafik Sakinleştirme Projesi'nin kent merkezine araç ile girişi zorlayan, kent merkezinden çıkışı ise kolaylaştıran bir mantığı bulunduğunu belirterek şöyle konuştu: "Bu mantık ile kent merkezinde kısa süreli parklanmaya imkan veren alanlar tasarlanmış, uzun süreli otopark için kent merkezi çeperinde otoparklar oluşturulmuştur. Kişiler kent merkezinde uzun süreli otopark alanı olmadığını zamanla kabul edecekler ve bireysel araç kullanımı kent merkezinde azalacaktır. Bu bir anlayış değişikliğidir ve zamanla bu anlayış kentli tarafından kabul edilecektir. O zaman kent merkezinde yayaların ve toplu taşıma veya bisikletlilerin kullanımı için her türlü konfor sağlanacak ve kent merkezi bireysel araçlardan arındırılmış olacaktır. Bu dönüşüm ve anlayış değişimi zamanla kentli tarafından kabul görecektir. Sonrasında kent merkezi bireysel araçların dolaşımı anlamında sakinleştirilmiş olacaktır" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA