Kuşadası'nda otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
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Kuşadası'nda otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

17.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:16

'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ali Yormaz yönetimindeki otomobil, Yeniköy Mahallesi Aydın Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi. Yaklaşık 200 metre sürüklenen araç, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

Hurdaya dönen araçta sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilin tavanı kesilerek çıkarılabildi.

Kimlikleri henüz belirlenemeyen biri kadın 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralı kurtarılan sürücü Yormaz, Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kuşadası'nda otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
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