Kuşadası'nda otelciler kapanma sonrasından umutlu
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Kuşadası'nda otelciler kapanma sonrasından umutlu

Kuşadası'nda otelciler kapanma sonrasından umutlu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanma ile otel işletmelerinin zor günler geçirdiğini kaydeden Kuşadası'ndaki otel işletmelerinin yöneticileri, yine de kapanma sonrasından umutlu olduklarını açıkladılar.

Korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanma ile otel işletmelerinin zor günler geçirdiğini kaydeden Kuşadası'ndaki otel işletmelerinin yöneticileri, yine de kapanma sonrasından umutlu olduklarını açıkladılar.

Genelgeye göre konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmediği ve otellerde sadece zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet verebileceğinin açıklanmasının ardından peş peşe rezervasyon iptalleri gelmeye başladı. Ramazan Bayramı rezervasyonlarının neredeyse tamamını kaybeden konaklama sektörü, yine de kısıtlama sonrasından oldukça umutlu.

Tam kısıtlama uygulamasının zorunluluktan doğduğunu açıklayan Türkiye Otelciler Federasyonu TÜRFOFED'in Başkan Yardımcısı ve Kuşadası Otelciler Derneği KODER'in Başkanı Tacettin Özden, vaka sayılarının düşmesinin ardından rahat bir sezon geçireceklerine inandıkların söyledi. Tacettin Özden, güvenli turizm sertifikası kapsamında, mesafe, maske, temizlik kurallarına uygun şekilde hizmet vermeye devam ettiklerini ifade etti

Tam kapanma ile birlikte Türkiye'deki vaka sayılarının hızla düşeceğini ve 18 Mayıs'tan itibaren pek çok ülkenin uçuş yasağını kaldıracağını düşündüklerini açıklayan özel bir otelin Genel Müdürü Serdar Köroğlu, hizmet vermeye devam ettiklerini anlattı. Tam kapanma kararının ardından ciddi rezervasyon iptali yaşadıklarını kaydeden özel otelin Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan ise özellikle 1 Temmuz'dan itibaren turizmin yeniden yükselişe geçmesini beklediklerini ifade etti. - AYDIN

Kuşadası'nda otelciler kapanma sonrasından umutlu
Kuşadası'nda otelciler kapanma sonrasından umutlu
Kuşadası'nda otelciler kapanma sonrasından umutlu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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