Kuşadası'nda Acımasız Kadın, Eline Aldığı Sopayla 8 Köpeği Kanlar İçinde Bıraktı

Kuşadası'nda bir kadın saldırgan, köpekleri odunla döverek yaraladı. Hayvanseverlerin büyük tepkisine yol açan olayın ardından kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan için savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

CANİ KADIN TARLADAKİ KÖPEKLERİ ODUNLA DÖVDÜ

Kuşadası'na bağlı Soğucak'taki Ceylankent Sitesi Küme Evleri'nde meydana gelen vahşi olayda, sitenin hemen yanındaki bir gecekonduda yaşayan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın odunla tarladaki köpekleri dövmeye başladı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Çevredekilerin tepkisi üzerine vatandaşlarla da tartışan ve cep telefonuyla çekim yapılmasını da engelleyen kadın saldırgan bazı köpekleri başlarından ve çeşitli yerlerinden yaraladı. Odunla gerçekleştirilen saldırının bir bölümü çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekildi.

KÖPEK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Veterinere götürülen köpekler tedavi altına alınırken, Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) tarafından Cumhuriyet Savcılığı'na, Kuşadası Kaymakamlığı'na, Kuşadası Belediyesi'ne ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne suç duyurusu ve şikayette bulundu.

"SALDIRGAN MUTLAKA CEZALANDIRILACAK"

HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, köpeklere yapılan saldırı sonucu 8 köpeğin başlarından ve vücutlarından yaralandığını belirterek, saldırganın görüntülendiğini ve kimliğinin belirlenmesinin ardından mutlaka cezalandırılması gerektiğini söyledi. Saldırgan kadının kendisini görüntüleyen kadını da darp ettiği anlar kameraya yansıdı.