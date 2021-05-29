Kuşadası'nda Muay Thai Milli Takım seçme müsabakaları gerçekleştirilecek
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Kuşadası'nda Muay Thai Milli Takım seçme müsabakaları gerçekleştirilecek

Kuşadası'nda Muay Thai Milli Takım seçme müsabakaları gerçekleştirilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 01-07 Haziran tarihleri arasında Milli Takım seçme müsabakaları gerçekleştirilecek.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 01-07 Haziran tarihleri arasında Milli Takım seçme müsabakaları gerçekleştirilecek.

Türkiye Muay Thai Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenecek olan Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Müsabakaları, bu yıl 1 Haziran'da Kuşadası'nda başlıyor. Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden yaklaşık 633 sporcunun katılması bekleniyor.

Türkiye Muaythai Federasyonu 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve 23-29 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacağı bildirilen müsabakalar bu yıl koronavirüs pandemisi tedbirleri nedeniyle 01-07 Haziran tarihleri arasında Kuşadası'nda yapılacak. - AYDIN

Kuşadası'nda Muay Thai Milli Takım seçme müsabakaları gerçekleştirilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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