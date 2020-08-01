Kuşadası'nda motosiklet kazası; 1 yaralı
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Kuşadası'nda motosiklet kazası; 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kuşadası'nda motosiklet kazası; 1 yaralı
01.08.2020 09:19 | Son Güncelleme: 01.08.2020 11:08

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Nazilli pazarı kavşağında saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner B. yönetimindeki 39 AAY 875 plakalı otomobil bir otogaz istasyonundan yakıt aldıktan sonra Davutlar istikametine dönmek istedi. Bu sırada Alperen Ö. yönetimindeki plakasız ve şasesi kazınmış motosiklet, Davutlar istikametinden Kuşadası istikametine seyir halinde ilerlerken kavşakta otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Alperen Ö. Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri plakasız ve şasesi kazınmış motosikleti tespit için yediemin otoparkına çektirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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