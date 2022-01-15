Kuşadası'nda motosiklet kazası; 1 ağır yaralı

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli sürücü yere düştü. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ö. kontrolündeki 09 BC 626 plakalı motosiklet sürücüsü, seyir halinde ilerlerken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. 63 yaşındaki adamın yere düştüğünü gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine durumu bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla ağır yaralanan adam önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu ağırlaşan sürücü ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 63 yaşındaki motosiklet sürücüsü N.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - AYDIN

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