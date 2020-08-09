Kuşadası'nda motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı Kuşadası'nda motosiklet hırsızlığı şüphelisi olarak yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kuşadası'nda motosiklet hırsızlığı şüphelisi olarak yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 5 Ağustos tarihinde İkiçeşmelik Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili olarak Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yeri çevresi ve güzergahta bulunan güvenlik ve mobese kameraları incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda hırsızlık olayının şüphelisi olarak V.H.K isimli şahıs tespit edildi. Şüpheliyi Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bir evde yakalayan polis ekipleri, gözaltına alarak, Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Sorgulamasının ardından hakim karşısına çıkan şüpheli V.H.K., tutuklanarak, cezaevine konuldu. - AYDIN

Kaynak: İHA