SPOR Kuşadası'nda Milletler Geçişi korteji - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SPOR Kuşadası'nda Milletler Geçişi korteji

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Kuşadası'nda Milletler Geçişi kortejiEşber OKAYER KUŞADASI,(DHA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Kuşadası Belediyesi'nin desteğiyle bu yıl Aydın ve İzmir'de düzenlenen FIM Mototour of Nations Turkey devam ediyor.

KUŞADASI, AYDIN (DHA) - SPOR Kuşadası'nda Milletler Geçişi korteji

Eşber OKAYER KUŞADASI,(DHA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Kuşadası Belediyesi'nin desteğiyle bu yıl Aydın ve İzmir'de düzenlenen FIM Mototour of Nations Turkey devam ediyor. Organizasyonun 2'nci gününde, Milletler Geçişi adıyla motosiklet korteji gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan kortej, Kuşadası'nın İzmir girişinden başlayarak İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda sona erdi. Spor turizminin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Türkiye'ye verilen Mototour of Nations Turkey bütün hızıyla sürüyor. Kuşadası Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl Aydın ve İzmir'de gerçekleştirilen organizasyona 10 ülkeden 120 motosiklet sürücüsü katılıyor.

Mototour of Nations Turkey'in 2'nci gününde Milletler Geçişi adı verilen motosiklet korteji düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan kortejde ellerinde ülkelerinin bayraklarını tutan motosikletliler, İzmir yönünden Kuşadası'na giriş yaptı. Kortej, Hülya Koçyiğit Bulvarı ve Atatürk Bulvarı güzergahını takip eden motosiklet sürücülerinin İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na varmasıyla sona erdi. Sürücüler, meydanda Kuşadası'nın eşsiz deniz manzarasına karşı fotoğrafı çektirdikten sonra, Erik Dalı oynadı. Balkon ve pencerelerine çıkan Kuşadalılar da alkışlarla tempo tutup motosikletlilere eşlik etti.

ÜLKEMİZİN TANITIMINA KATKI SAĞLIYOR

Milletler Geçişi kortejinden sonra bir açıklama yapan Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Öncelikle bizleri Kuşadası'nda misafir eden Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'e çok teşekkür ederim. Daha önce bu organizasyon Portekiz, Monako, İtalya, Ürdün ve Tunus'ta düzenlendi. Etkinlik, ülkemizin ve Kuşadası'nın tanıtımına büyük katkı sağlıyor. İlk gün Kuşadası, Pamucak, Gümüldür, Seferihisar, Sığacık, Urla ve Torbalı hattında gerçekleştirdiğimiz tur muhteşem geçti. Organizasyon her açıdan mükemmel ilerliyor dedi.

SPOR Kuşadası'nda Milletler Geçişi korteji

SPOR Kuşadası'nda Milletler Geçişi korteji

SPOR Kuşadası'nda Milletler Geçişi korteji

SPOR Kuşadası'nda Milletler Geçişi korteji

SPOR Kuşadası'nda Milletler Geçişi korteji

SPOR Kuşadası'nda Milletler Geçişi korteji

SPOR Kuşadası'nda Milletler Geçişi korteji

SPOR Kuşadası'nda Milletler Geçişi korteji

SPOR Kuşadası'nda Milletler Geçişi korteji

SPOR Kuşadası'nda Milletler Geçişi korteji

SPOR Kuşadası'nda Milletler Geçişi korteji

SPOR Kuşadası'nda Milletler Geçişi korteji

SPOR Kuşadası'nda Milletler Geçişi korteji
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Freni patlayan kamyon, yokuş aşağı önüne ne kattıysa biçti geçti

Freni patlayan kamyon, yokuş aşağı önüne ne kattıysa biçti geçti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Gülşen Cansu Dere
Spor Abdullah Avcı Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: SPOR Kuşadası'nda Milletler Geçişi korteji - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 11:35:04. #1.17#