KUŞADASI, AYDIN (DHA) - SPOR Kuşadası'nda Milletler Geçişi korteji

Eşber OKAYER KUŞADASI,(DHA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Kuşadası Belediyesi'nin desteğiyle bu yıl Aydın ve İzmir'de düzenlenen FIM Mototour of Nations Turkey devam ediyor. Organizasyonun 2'nci gününde, Milletler Geçişi adıyla motosiklet korteji gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan kortej, Kuşadası'nın İzmir girişinden başlayarak İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda sona erdi. Spor turizminin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Türkiye'ye verilen Mototour of Nations Turkey bütün hızıyla sürüyor. Kuşadası Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl Aydın ve İzmir'de gerçekleştirilen organizasyona 10 ülkeden 120 motosiklet sürücüsü katılıyor.

Mototour of Nations Turkey'in 2'nci gününde Milletler Geçişi adı verilen motosiklet korteji düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan kortejde ellerinde ülkelerinin bayraklarını tutan motosikletliler, İzmir yönünden Kuşadası'na giriş yaptı. Kortej, Hülya Koçyiğit Bulvarı ve Atatürk Bulvarı güzergahını takip eden motosiklet sürücülerinin İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na varmasıyla sona erdi. Sürücüler, meydanda Kuşadası'nın eşsiz deniz manzarasına karşı fotoğrafı çektirdikten sonra, Erik Dalı oynadı. Balkon ve pencerelerine çıkan Kuşadalılar da alkışlarla tempo tutup motosikletlilere eşlik etti.

ÜLKEMİZİN TANITIMINA KATKI SAĞLIYOR

Milletler Geçişi kortejinden sonra bir açıklama yapan Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Öncelikle bizleri Kuşadası'nda misafir eden Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'e çok teşekkür ederim. Daha önce bu organizasyon Portekiz, Monako, İtalya, Ürdün ve Tunus'ta düzenlendi. Etkinlik, ülkemizin ve Kuşadası'nın tanıtımına büyük katkı sağlıyor. İlk gün Kuşadası, Pamucak, Gümüldür, Seferihisar, Sığacık, Urla ve Torbalı hattında gerçekleştirdiğimiz tur muhteşem geçti. Organizasyon her açıdan mükemmel ilerliyor dedi.