Kuşadası'nda mezarlıklar ziyaretçi akınına uğradı
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Kuşadası'nda mezarlıklar ziyaretçi akınına uğradı

Kuşadası'nda mezarlıklar ziyaretçi akınına uğradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kurban Bayramı arifesinde, Kuşadası'nda Adalızade ve yeni Asri Mezarlığı'na ziyaretler erkenden başladı.

Kurban Bayramı arifesinde, Kuşadası'nda Adalızade ve yeni Asri Mezarlığı'na ziyaretler erkenden başladı. Havanın güneşli ve sıcaklığın 35 derecenin üzerinde olduğu ilçede vatandaşlar, yakınlarını ziyaret için mezarlığa akın etti.

Bu arada Kurban Bayramı'na saatler kala kurban pazarında satışlar hızlandı. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinden gelen kurbanlıklar büyük ilgi gördü. Kurban satış alanında yerli hayvanların yanı sıra aralarında Ankara, Kars, Van, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Erzurum, Ağrı'nın bulunduğu birçok ilden getirilen kurbanlıkların, denetimlerin ardından satış alanına girişine izin verildi. Pazara getirilen kurbanlıkların yüzde 80'nin satıldığını belirten besiciler bu yıl fiyatlarda büyük bir artış olmadığını belirtti.

Yasal işlem uyarısı

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Can, bayramda kurban kesimleri sırasında herkesin kuralları uymasını, kurban kesim yeri izni olmadan hizmet verenler hakkında yasal işlem başlatılacağını belirterek vatandaşları uyardı. - AYDIN

Kuşadası'nda mezarlıklar ziyaretçi akınına uğradı
Kuşadası'nda mezarlıklar ziyaretçi akınına uğradı
Kuşadası'nda mezarlıklar ziyaretçi akınına uğradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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