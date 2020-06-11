Kuşadası'nda maske üretiminde rekor kırıldı.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuşadası'nda maske üretiminde rekor kırıldı.

11.06.2020 10:12 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:18

Kuşadası'nda maske üretiminde rekor kırıldı...Emek atölyeleri 25 bini çocuklar için 456 bin maske üretti

AYDIN - Kuşadası Belediyesi'nin desteğiyle kurulan Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında gönüllü faaliyet gösteren Emek Atölyeleri'nin günlük maske üretim kapasitesi 15 binden 20 bine çıktı. Kuşadası Belediyesi tarafından satın alınan makineler ile üretim kapasitesini arttıran Emek Atölyeleri pandemi sürecinde 25 bini çocuklar için olmak üzere 456 bin maske üreterek rekor kırdı.

Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında Türkmen, Soğucak, Kirazlı, Yaylaköy, Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerinde kurulan Emek Atölyeleri'nde gönüllü olarak çalışan 50 kadın, Kuşadası Belediyesi tarafından satın alınan dikiş, nakış, overlok ve maske üretim makineleri ile üretim kapasitelerini arttırdı. Pandemi sürecinin başından itibaren ürettikleri maskelerle Kuşadası'nın tüm ihtiyacını karşılayan gönüllü kadınlar Üç Katlı Otomatik Cerrahi Maske Makinesi'ne ilave olarak alınan 6 yeni dikiş, bir nakış ve bir overlok makinesi ile üretim kapasitesini 15 binden 20 bine çıkardı. Emek Atölyeleri'nde bu güne kadar 25 bini çocuklar için olmak üzere toplam 458 bin yüz maskesi üretildi. Medikal kumaştan dikilen maskeler, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Güvercin Masa ekiplerince kentin farklı noktalarında esnaf ve vatandaşlara dağıtıldı.

Kuşadası'nın 6 Mahallesinde kurulan Emek Atölyeleri'nde üretilen ihtiyaç fazlası maskelerin ise Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne ulaşan talepler doğrultusunda çeşitli kamu kurumları ile özel şirketlere satışı sağlanıyor. Kooperatifin maske üretimi ve satışı yoluyla kendi giderlerini karşılayacak maddi güce ulaşması bekleniyor.

Kuşadası'nda maske üretiminde rekor kırıldı.

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı Haber
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı Haber
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı Haber
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü Haber
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' sorusunu yönelten muhabire küfredip üzerine yürüdü
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" sorusunu yönelten muhabire küfredip üzerine yürüdü
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı!
20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı!
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e...
Ücret vermek isteyen kadın, hareket halindeki minibüsten düştü
Ücret vermek isteyen kadın, hareket halindeki minibüsten düştü
Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere yatırıldım
Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere...
Kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı
Kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi
CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti
CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı
Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Su altında kalan mezarlığa sandalla giderek dua ettiler
Su altında kalan mezarlığa sandalla giderek dua ettiler
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cem Yılmaz Mariah Carey Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Metin Oktay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Milli Antalya Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: Kuşadası'nda maske üretiminde rekor kırıldı. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 10:42:11. #1.15#
title