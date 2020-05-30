Kuşadası'nda manzarasıyla büyüleyen milli parkta "sosyal mesafeli" denize girilecek
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Kuşadası'nda manzarasıyla büyüleyen milli parkta "sosyal mesafeli" denize girilecek

Eşsiz güzellikteki koylarıyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Milli Parkı, kontrollü sosyal yaşama hazır duruma getirildi.

Kuşadası'nda manzarasıyla büyüleyen milli parkta
30.05.2020 13:03 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:00

Eşsiz güzellikteki koylarıyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Milli Parkı, kontrollü sosyal yaşama hazır duruma getirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ziyaretçiye kapanan Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, koyları ve eşsiz doğa manzarasıyla 1 Haziran'da kapılarını yeniden ziyaretçilere açacak.

AA muhabirine açıklama yapan Milli Park Müdürü Koray Aşık, 6 endemik bitki türüyle Akdeniz foku, alageyik ve pelikan gibi türlerin yaşadığı yapan parkın her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladığını ifade etti.

Deniz ve doğanın iç içe olmasından dolayı "yeşille mavinin birleştiği yer" olarak anılan milli parkın 60 kilometrelik kıyı şeridinin 6 kilometrelik bölümünün ziyaretçiye açık olduğunu belirten Aşık, bu bölümde Kovid-19 riskine karşı tüm hazırlıkları tamamladıklarını vurguladı.

Vatandaşların güven içinde vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturduklarını anlatan Aşık, şöyle devam etti:

"Tüm günübirlik alanlarda Kovid-19 ile ilgili sosyal mesafe ve hijyen önlemleri alındı. Masa ve şezlonglar sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlendi. Kendi şezlonglarını kullanmak isteyen vatandaşlara da aynı şekilde uyarıda bulunulacak. Günlük olarak dezenfektan çalışmaları planlandı. Her koyda bizim ve jandarmanın gezici ekipleri olacak. Bu ekiplerimiz plajda ve denizde sosyal mesafe kuralına uymayanları uyaracak. Günlük 8-10 bin ziyaretçi girişi üzerine planlamamızı yaptık."

Ziyaretçilerini yeniden ağırlayacakları için heyecanlı olduklarını belirten Aşık, kabin ve duş yerlerinde de gerekli temizlik çalışmalarını yaptıklarını buralarda oluşabilecek herhangi bir yoğunluğa da izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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