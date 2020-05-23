Kuşadası'nda lüks villayı uyuşturucu imalathanesine çevirmişler Kuşadası Polisi, uyuşturucu imalathanesi çevrilen bir villaya baskın düzenlendi.

Kuşadası Polisi, uyuşturucu imalathanesi çevrilen bir villaya baskın düzenlendi. Baskında 325 gram esrar maddesi ve 66 kök hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesinde bir villada uyuşturucu imal edildiğini belirledi. Söz konusu villaya operasyon gerçekleştiren narkotik ekipleri, evde bulunan B.G. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Villada yapılan aramada ise ikinci kattaki bir odanın hint keneviri yetiştirmek amacıyla düzenek ve sistemle donatıldığı tespit edilirken, saksılar içinde yetiştirilmiş 66 kök hint keneviri ile 325 gram esrar maddesi ele geçirildi. Narkotik ekipleri uyuşturucu maddelere ve hint kenevirlerine el koyarken, gözaltına alınan B.G. isimli şüpheli ise Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek, soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA