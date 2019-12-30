Kuşadası'nda lastik botta 31 kaçak göçmen yakalandı

30.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:52

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, 28 Aralık günü saat 07.24'te gelen ihbar üzerine ilçenin açıklarında, lastik botta kaçak göçmenlerin olduğunu belirledi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibi, bölgeye giderek, kaçakların içinde bulunduğu botu durdurdu. Bottaki 26 Suriye, 4 Filistin ve 1 İran uyruklu toplam 31 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında 11 kadın ve 8 çocuğun da bulunduğu kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınıp, karaya çıkarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA