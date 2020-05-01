Kuşadası'nda kuru sıkı tabancaları çalan hırsız yakalandı
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Kuşadası'nda kuru sıkı tabancaları çalan hırsız yakalandı

Kuşadası'nda kuru sıkı tabancaları çalan hırsız yakalandı
01.05.2020 21:55 | Son Güncelleme: 01.05.2020 21:55

Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen hırsızlar niyetlerinden vazgeçmiyor.

Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen hırsızlar niyetlerinden vazgeçmiyor.

Kuşadası'nda merkez karakol amirliğine 50 metre mesafedeki bir av malzemeleri dükkanını soyan ve kuru sıkı tabancaları çalan hırsız, sokağa çıkma kısıtlamasında güvenlik kameraları sayesinde yakalandı.

Hırsızlık için ne Ramazan ayını ne de sokağa çıkma kısıtlamasını ayırt etmeyen hırsızların bu sefer ki hedefi, Kuşadası Camikebir Mahallesi Kemal Arıkan Caddesi üzerinde Merkez Polis Karakol Amirliği'ne 50 metre mesafede bulunan bir av malzemeleri dükkanı oldu. Sabaha karşı saat: 05.45 sıralarında her türlü av malzemesinin satıldığı mağazaya giren hırsız, aralarında havalı ve ve kuru sıkı tabancalırın da bulunduğu değerli gördüğü bir çok malzemeyi çalarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlığı büyük bir soğukkanlılıkla gerçekleştiren zanlı, aldığı tüm önlemlere rağmen mağaza içerisindeki güvenlik kameralarına yakalandı. Sabah işyerine gelen mağaza sahibi Çağatay Aynalı hemen polise haber verdi ve güvenlik kamerasını kontrol etti. Güvenlik kameralarından hırsızın eşgalini belirleyen polis ekipleri, şüpheliyi çaldığı kuru sıkı tabancalar, havalı tüfekler ve av malzemeleriyle birlikte saklandığı evde yakaladı.

(İHA)

Kuşadası'nda kuru sıkı tabancaları çalan hırsız yakalandı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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