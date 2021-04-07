Kuşadası'nda Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 4 otel ve müşterilerine para cezası verildi
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Kuşadası'nda Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 4 otel ve müşterilerine para cezası verildi

Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel
Kuşadası'nda Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 4 otel ve müşterilerine para cezası verildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek eğlence düzenleyen 4 konaklama tesisi ve 60 müşteriye 74 bin 814 lira para cezası kesildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek eğlence düzenleyen 4 konaklama tesisi ve 60 müşteriye 74 bin 814 lira para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 denetimleri kapsamında kentteki otellerde denetim yaptı.

Ekipler, salgın tedbirlerini ihlal eden 4 otele 20 bin 814 lira, 60 müşteriye de sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 54 bin lira para cezası kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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