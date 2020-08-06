Kuşadası'nda Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim
Kuşadası plajlarında yapılan denetim Denetime katılanlar Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel'in konuşması Polislerin plajdaki vatandaşları maske konusunda uyarması Ege sahillerinde Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimAYDIN - İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla...
06.08.2020 15:28 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:13
Kuşadası plajlarında yapılan denetim
Denetime katılanlar
Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel'in konuşması
Polislerin plajdaki vatandaşları maske konusunda uyarması Ege sahillerinde Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim
AYDIN - İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi yapıldı.
Kuşadası'nda polis, jandarma ve zabıta ekipleri, iş yerleri ile plajlarda denetim yaptı.
Kaynak: AA