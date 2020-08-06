Kuşadası'nda Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim Kuşadası plajlarında yapılan denetim Denetime katılanlar Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel'in konuşması Polislerin plajdaki vatandaşları maske konusunda uyarması Ege sahillerinde Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimAYDIN - İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla...

Kuşadası plajlarında yapılan denetim Denetime katılanlar Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel'in konuşması Polislerin plajdaki vatandaşları maske konusunda uyarması Ege sahillerinde Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim AYDIN - İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi yapıldı. Kuşadası'nda polis, jandarma ve zabıta ekipleri, iş yerleri ile plajlarda denetim yaptı. Kaynak: AA