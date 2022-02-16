Kuşadası'nda korkutan deprem

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nde alınan bilgiye göre Kuşadası Körfezi'nde saat 01.19'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 5.4 km derinliğinde gerçekleşti. Meydana gelen deprem kısa süreli vatandaşlarda paniğe neden oldu.

(İsmail Ümit Dilşen/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel