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Kuşadası'nda korkutan deprem

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kuşadası'nda korkutan deprem

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nde alınan bilgiye göre Kuşadası Körfezi'nde saat 01.19'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 5.4 km derinliğinde gerçekleşti. Meydana gelen deprem kısa süreli vatandaşlarda paniğe neden oldu. - AYDIN

Kuşadası'nda korkutan deprem

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kandilli Rasathanesi, Kuşadası, Deprem, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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