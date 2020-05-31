Kuşadası'nda köpek saldırısında yaralanan gelincik tedavi altına alındı
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Kuşadası'nda köpek saldırısında yaralanan gelincik tedavi altına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde köpek saldırısı sonucu yaralanan gelincik tedavi altına alındı.

Kuşadası'nda köpek saldırısında yaralanan gelincik tedavi altına alındı
31.05.2020 14:07 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:42

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde köpek saldırısı sonucu yaralanan gelincik tedavi altına alındı.

Ege Mahallesi'nde oturan bir kişi, saldırısına uğradığı köpeklerden kurtardığı gelinciği alarak veteriner Arif Sapmaz'ın kliniğine götürdü.

Tedavi altına alınan gelinciğin vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi.

Sapmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şok geçirmiş haldeki hayvanın sağlığına kavuşması için gerekli operasyonları yaptıklarını belirterek, "Sağlığına kavuştuğu zaman ait olduğu doğaya salacağız." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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