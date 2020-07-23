Kuşadası'nda kontrolden çıkan su tankeri yazlık siteye uçtu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kuşadası'nda kontrolden çıkan su tankeri yazlık siteye uçtu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir yazlık sitenin istinat duvarını aşan su tankeri, evin bahçe duvarına çarparak durdu.

23.07.2020 14:31 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:06

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir yazlık sitenin istinat duvarını aşan su tankeri, evin bahçe duvarına çarparak durdu.

Davut Er idaresindeki 09 BK 842 plakalı su tankeri, Kösedağ mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin istinat duvarından uçtu.

Bir süre ilerleyen kamyon, sitedeki bir evin bahçe duvarını yıktı. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı. Tankerden akan su evlerin bahçesinde hasara neden oldu.

Kuşadası'nda kontrolden çıkan su tankeri yazlık siteye uçtu

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi Ekonomi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti 3. Sayfa
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti Magazin
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor Ekonomi
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Magazin
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı Magazin
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücreti 12 lira olacak
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücreti 12 lira olacak
Oğluna tanıklık yaptığı adliyede eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü
Oğluna tanıklık yaptığı adliyede eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Eski eşi tarafından darp edilen talihsiz kadın her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Eski eşi tarafından darp edilen talihsiz kadın her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika: Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ne atanan 3 imam ve 5 müezzini açıkladı
Son Dakika: Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ne atanan 3 imam ve 5 müezzini açıkladı
Fransız futbolcu Ronael Pierre-Gabriel saldırıya uğradı ve otomobili ateşe verildi
Fransız futbolcu Ronael Pierre-Gabriel saldırıya uğradı ve otomobili ateşe verildi
Lille teknik direktörü Cristophe Galtier, Burak Yılmaz'a olan ilgilerini doğruladı
Lille teknik direktörü Cristophe Galtier, Burak Yılmaz'a olan ilgilerini doğruladı
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Somali'de oynanan maçta kırmızı kart gören teknik direktör, sinirlenip maçın hakemine saldırdı
Somali'de oynanan maçta kırmızı kart gören teknik direktör, sinirlenip maçın hakemine saldırdı
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
16 yıl önce parmağına iğne batan fabrika işçisi, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı
16 yıl önce parmağına iğne batan fabrika işçisi, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Özgür Özel Ömer Çelik Mehmet Han Süleyman Soylu
Magazin Serdar Ortaç Huysuz Virjin Tuvana Türkay Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Muğla Antalya Beşiktaş Pınar Gültekin
Şu an buradasınız: Kuşadası'nda kontrolden çıkan su tankeri yazlık siteye uçtu - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 15:19:56. #1.14#
title