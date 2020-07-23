Kuşadası'nda kontrolden çıkan su tankeri yazlık siteye uçtu
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Kuşadası'nda kontrolden çıkan su tankeri yazlık siteye uçtu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir yazlık sitenin istinat duvarını aşan su tankeri, evin bahçe duvarına çarparak durdu.

Kuşadası'nda kontrolden çıkan su tankeri yazlık siteye uçtu
23.07.2020 13:09 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:03

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir yazlık sitenin istinat duvarını aşan su tankeri, evin bahçe duvarına çarparak durdu.

Davut Er idaresindeki 09 BK 842 plakalı su tankeri, Kösedağ mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin istinat duvarından uçtu.

Bir süre ilerleyen kamyon, sitedeki bir evin bahçe duvarını yıktı. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı. Tankerden akan su evlerin bahçesinde hasara neden oldu.

Kaynak: AA

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